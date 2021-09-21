Правительство России одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы

Правительство России на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина.

"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что проект федерального бюджета России на 2022-2024 годы предусматривает рост ВВП страны в 2021 году на 4,2%. В 2022-2024 годах ожидается рост ВВП на уровне 3%.