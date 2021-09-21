Крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь оказалась Украина

В 2021 году Украина поставила в Беларусь 15,5 тыс тонн картофеля, став крупнейшим экспортером, заметили аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс тонн овощей. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии", - говорится в сообщении.

Такая ситуация необычна - "Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля", подчеркивают украинские аналитики.

При этом импорт украинского картофеля в соседнюю республику стал возможным благодаря высоким ценам на него. "Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года", - добавили эксперты.