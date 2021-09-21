Гутерриш: человечество находится в невиданной ранее опасности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил в ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что человечество ранее никогда не находилось в такой опасности, как сейчас.

"Я здесь, чтобы поднять тревогу: мир должен очнуться. Мы на грани бездны и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда не находился в состоянии такой угрозы, а также не был так разобщен", - цитирует его ТАСС.

Генсек организации подчеркнул, что к этому привели пандемия коронавируса COVID-19, "увеличившая бросающееся в глаза неравенство", климатический кризис, "обрушивающийся на планету", ситуации в Афганистане, Эфиопии и Йемене, а также дезинформация, "парализующая общество и разделяющая людей на противоположные лагери".

"[Нашему] единству не хватает действий в тот момент, когда это более всего необходимо", - заключил Гутерриш.