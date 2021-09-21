Эрдоган провел переговоры в США с Джонсоном

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Переговоры, проходившие за закрытыми дверями в новом здании "Турецкого дома", длились примерно 40 минут.

С турецкой стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава Минобороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и зампред правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, передает агентство Anadolu.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Накануне глава государства принял участие в церемонии открытия "Турецкого дома" (Turkevi) в Нью-Йорке.