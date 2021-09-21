Путин: экономика России восстановилась, несмотря на нестабильность глобальной экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что российская экономика смогла восстановиться, несмотря на ситуацию в мировой экономике.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" - сегодня можно уже сказать, что восстановилась", - заявил он.

По словам президента, важнейшей задачей нового состава Госдумы "станет принятие федерального бюджета на предстоящие три года - главного финансового документа страны, где будут в том числе отражены новые меры по развитию инфраструктуры, социальной сферы, поддержке российских семей".

Путин предложил расставить "приоритеты федерального бюджета, принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку" на совещании.

Он подчеркнул, что Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией. Российский ВВП вышел на докризисный уровень.