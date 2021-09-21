В Крыму спасли туристку, пострадавшую в загоревшейся палатке

Жительница Нефтеюганска, ночевавшая в палатке в горах Крыма, получила ожоги во время взрыва горелки, на которой она готовила еду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время "дикого" отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием. Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь находилась в горно-лесной местности без средств связи, пытаясь выйти к людям. К утру ее обнаружил проезжающий мимо автомобилист, который и вызвал спасателей", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сигнал поступил только в 08:00 по московскому времени. Женщина госпитализирована с сильными ожогами и травмами.