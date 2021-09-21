Третья смена в российских школах исчезнет к 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году избавиться в российских школах от третьих смен.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов", - заявил президент во вторник на совещании с правительством.