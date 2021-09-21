На Кубани столкнулись "Газель", КамАЗ и иномарка

В Кореновске Краснодарского края произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Авария случилась 21 сентября около 10.00 на автодороге Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск.

Автомобиль "Хендэ" выезжая на федеральную трассу не уступил дорогу КамАЗу с прицепом, машины столкнулись, от удара грузовик отбросило на "Газель", сообщил заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

За рулем иномарки был житель Краснодара, грузовиком управлял житель Приморско-Ахтарска. Краснодарец, управлявший "Газелью" госпитализирован в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего уточняются.