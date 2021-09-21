Ливни затопили Краснодар

В Краснодаре ведется откачка воды на дорогах, пострадавших от обильных осадков, сообщает пресс-служба городской мэрии.

"В краевой столице идет сильный дождь, по прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в течение дня 21 сентября. На улицах города дежурят 24 единицы спецтехники, из них в местах подтоплений уже работают семь машин. Сейчас откачку воды с проезжей части ведут на улицах: Российская, Тенистая, Бульвар строителей, Автомобильная/Ростовское шоссе и Чернышевского/Первомайская", - сказано в сообщении.

В настоящее время работники департамента транспорта и дорожного хозяйства выполняют объезд улично-дорожной сети для выявления подтоплений.

Напомним, что в Краснодаре 21 и 22 сентября ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.