Главная » Новости

В МИД Ирана рассказали, когда возобновятся переговоры по ядерной сделке

В МИД Ирана рассказали, когда возобновятся переговоры по ядерной сделке

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся в Вене в ближайшие несколько недель. Об этом заявил сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

"Переговоры в Вене возобновятся в скором времени - в течение нескольких недель", - цитирует его агентство IRNA.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, данная информация была сообщена странам формата "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия).

1115 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!