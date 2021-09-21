В МИД Ирана рассказали, когда возобновятся переговоры по ядерной сделке
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся в Вене в ближайшие несколько недель. Об этом заявил сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Переговоры в Вене возобновятся в скором времени - в течение нескольких недель", - цитирует его агентство IRNA.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, данная информация была сообщена странам формата "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия).
Вестник Кавказа
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