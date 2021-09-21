Россияне в пандемию стали больше интересоваться психологией

В период пандемии в России в три раза вырос спрос на электронные книги по психологии, рассказал главный редактор издательства "Феникс" (Ростов-на-Дону) Алексей Боровиков, передает "Интерфакс".

"С начала 2021 года рост составляет 85% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, по отношению к 2019 году - 295%. В период кризисов (в данном случае пандемии) возрастает востребованность литературы по темам "Психология", "Ментальное здоровье", "Здоровье", - отметил Боровиков.

Продажи литературы по психологии выросли примерно на 50%, также на 10% вырос спрос на юридический non-fiction. Россияне стали больше читать книги, посвященные личным границам, сопротивлению насилию, а также буллингу.