Минэкономразвития России изменило прогноз по нефте- и газодобыче

Минэкономразвития России ожидает, что объем нефтедобычи в стране во 2021 году может составить 516,8 млн т. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Ранее ожидалось, что объем добычи нефти в текущем году составит 512,4 млн т.

Повышен также прогноз по добыче газа - с 693,3 млрд куб м до 758,8 млрд куб м.

Напомним, 21 сентября правительство России обсудит на заседании законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.