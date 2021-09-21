Нурмагомедов пожелал удачи российскому гонщику "Формулы-1"

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку пилоту Формулы-1 Никиту Мазепина перед Гран-при России, который состоится в Сочи с 24 по 26 сентября.

"Гран-При России. Домашняя гонка. До встречи", — написал в Instagram гонщик.

В комментариях Нурмагомедов пожелал удачи соотечественнику, а Мазепин в ответ поблагодарил бойца.

В августе Хабиб встречался с российским пилотом "Формулы-1".