РФ потратит на нацоборону 3,5 трлн рублей

Россия потратит на национальную оборону в 2022 году 3,51 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В 2023 и 2024 годах данный показатель достигнет 3,55 и 3,81 трлн рублей, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, доля расходов на национальную оборону по сравнению с ВВП 2022 года превысит 2,5%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом (14,4 %) увеличится и составит 14,9 %, 14,5 % и 15,3 % соответственно, отмечается в документе.

Напомним, 21 сентября правительство России обсудит на заседании законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.