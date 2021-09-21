В России появится IT-омбудсмен

Уже в этом года в России будет введена должность IT-омбудсмена, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Думаю, что до конца года. По плану – до конца года", - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках форума Kazan Digital Week.

По словам Шадаева, пока конкретные кандидатуры на данную должность не обсуждаются. "Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру", - пояснил министр.