На улучшение экологии в России в 2022 году из бюджета уйдет более 241 млрд рублей

В будущем году на улучшение экологии России будет направлено более 241 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, пишет ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды", в 2022 году составят 125 854,7 млн рублей, в 2023 году - 147 561,9 млн рублей и в 2024 году - 112 364,3 млн рублей", - уточняется в документе.

Также средства будут выделены в рамках нацпроекта "Экология" - в 2022 году в объеме 115 561,3 млн рублей. "В 2023 году - 125 225,3 млн рублей, в 2024 году - 99 544,7 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.