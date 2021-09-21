Сеть магазинов "Азбука вкуса" запустила ребрендинг

Ретейлер "Азбука вкуса" проведет первый за 15 лет ребрендинг. Об этом говорится в сообщении компании.

"Изменения будут внедрены поэтапно и затронут коммуникации всех ретейл-форматов, сервисов и продуктов компании. Ребрендинг стал следствием перехода "Азбуки вкуса" от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами", - сказано в заявлении.

В релизе отмечается, что первыми магазинами, в которых будет проведен ребрендинг, станут супермаркеты в Москве на Арбате и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Полные реконструкции в ближайшие два года пройдут в 20 магазинах, которые были открыты в первые годы работы компании, в остальных магазинах будет проведена частичная реновация.

В основу нового логотипа легла монограмма "АВ", являющаяся символом компании с момента ее основания. В качестве цветового решения были выбраны новые оттенки зеленого цвета.