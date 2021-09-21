Бензин АИ–98 стали производить в Узбекистане

"Узбекнефтегаз" начал производить высокооктановый бензин марки АИ-98 в Бухаре.

"Бухарский нефтеперерабатывающий завод приступил к промышленному выпуску автомобильного высокооктанового бензина марки АИ-98, пополнив тем самым свою продуктовую линейку", - сообщили в пресс-службе компании.

Сертификат соответствия на серийное производство АИ-98 в соответствии с требованиями стандарта O`zDSt 3031:2015 получен.

В 2022 году мощность производства составит 50 тыс тонн.

Отметим, завод в Бухаре выпускает девять видов продукции. До конца года завод произведет 36,5 тыс т бензина АИ–91, 13,1 тыс т АИ–92, 1,4 тыс т АИ–95, 848 т высокооктанового автобензина марки QuWatt, 14,9 тыс т дизельного топлива Евро–4 и 11,4 тыс т Евро–5.