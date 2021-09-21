С чем мировые лидеры приехали на Генассамблею ООН?

Ежегодно в Нью-Йорке проходит съезд лидеров всех стран, называющейся Генеральной Ассамблеей ООН. Обычно их представляют либо президенты/премьер-министры, либо главы МИД. В отличие от СБ ООН, решения ГА ООН юридически необязательные. Цель состоит не в том, чтобы урегулировать какой-то вопрос здесь и сейчас, а обсудить его. Причем обсудить в присутствии как можно большего числа иностранных лидеров, чтобы донести свою точку зрения до всей планеты. Для небольших стран, как Палестина, ГА – уникальная возможность быть услышанным, но не только для них. Руководители Израиля, Ирана, Турции также ответственно подходят к своей речи на площадке ООН и нередко прибегают к красивым презентациям в виде, например, карты экспансии Израиля в Палестине или картинки с иранской ядерной бомбой.

Какие темы могут быть центральными на нынешней Генассамблее? Во-первых, Афганистан. Это вопрос, который волнует США, ЕС, Россию и многие страны Азии. Признавать или не признавать режим талибов? Принимать беженцев из Афганистана или нет? Стоит ли вкладывать средства в добычу редкоземельных металлов, строить дороги (КНР – Афганистан – Пакистан) и прокладывать нефтепроводы (ТАПИ)?

Второй важный вопрос – иранская ядерная сделка. Президент США Джозеф Байден настроен на реанимацию СВПД, и в Вене уже идут переговоры иранской делегацией с пятеркой посредников. Однако пока до окончательного урегулирования, которое приведет к отказу Ирана обогащать уран и отмене американских санкций против Тегерана, еще далеко. Иран и Афганистан на полях Генассамблеи уже успели обсудить госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Элизабет Трасс. Ведущие страны едва ли обойдут стороной палестинскую тему. Тем более что в июле имело место крупнейшее с 2014 года обострение, приведшее к взаимным обстрелам ХАМАС и ЦАХАЛ.

Из глобальных тем участники Генассамблеи ООН могут затронуть преодоление пандемии коронавируса, которая, несмотря на вакцинирование, продолжается, глобальное потепление и энергетическую безопасность в свете роста цен на газ в Европе. Вопросы климата приобретают еще большую актуальность в силу смены администрации в Белом доме. Байден, в отличие от вышедшего из Парижского соглашения Дональда Трампа, озабочен темой загрязнения окружающей среды и одним из своих первых указов после инаугурации в феврале вернул США в этот договор. Вашингтон здесь поддерживает Брюссель, уже объявивший о программе "Fit for 55", предполагающей снижение выбросов CO2 на 50% к 2030 году.

Помимо общих для всех стран злободневных проблем на ГА будут подниматься и частные вопросы, интересующие определенную группу стран. Президент Украины Владимир Зеленский традиционно коснется "оккупации Крыма" и "вмешательства России" в события на Донбассе. Украинский МИД уже опубликовал заявление, в котором "с нетерпением" ждет "предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН".

В отличие от Владимира Зеленского, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган едет с более миролюбивой повесткой. В Нью-Йорке он собирается встретиться с премьер-министром Греции Кериакосом Митотакисом. В последние годы отношения Афин и Анкары вновь пошли по наклонной из-за разногласий по поводу приграничных островов, спорных газовых месторождений и желания Турции добиться международного признания Северного Кипра. Но сейчас есть признаки нормализации. Митотакис недавно назвал Анкару важным партнером ЕС в решении миграционной проблемы. К слову, нормализация с недавних пор наметилась между Турцией и арабскими странами (Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия).

Не исключено, что представители западных стран на полях ГА будут бурно обсуждать ситуацию вокруг Австралии и создание нового оборонного альянса AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Отказ Канберры покупать у Парижа подводные лодки в пользу американских вызвал гневную реакцию у главы МИД Франции Жан Ив Ле Дриана, посчитавшего такое поведение "ударом в спину". Упомянутые выше Блинкен и Трасс в личной беседе уже затронули ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но это "междусобойчик". Интрига состоит в том, встретятся ли с глазу на глаз представители Франции, с одной стороны, и США, Австралии и Британии, с другой. Сможет ли Байден уладить конфликт и предотвратить наметившийся раскол в рядах НАТО?