Аграрный туризм растет в Сочи

В Сочи более 1,6 млн отдыхающих предпочли сельский туризм, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что самыми популярными местами для экотуристов стали ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".

Стоит отметить, что на сегодняшний день агротуризм является одним из самых популярных видов отдыха.