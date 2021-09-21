Прогноз по росту ВВП России улучшился

Минэкономразвития ожидает роста ВВП России в 2021 году в 4,2%, прежний прогноз оценивал рост ВВП в 3,8%.

"Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%", - сообщил статс-секретарь - замминистра экономического Алексей Херсонцев во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ведомство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал страны в этом году на уровне 4,5%, а на 2022 год понизило с 5,3% до 4,8%.

"Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - рассказал Херсонцев.

Прогноз среднего курса доллара на 2021 год скорректирован до 73,6 рубля с 72,8 рубля.