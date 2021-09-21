Путин обсудит с правительством и Центробанком экономические вопросы

Во вторник, 21 сентября, президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что продолжается практика таких регулярных совещаний с руководством экономического блока правительства и представителями Центробанка.

По словам представителя Кремля, поскольку в настоящее время идет работа по проекту бюджета, есть много что обсудить.

Напомним, во вторник Правительство России обсудит на заседании законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.