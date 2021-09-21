Нур-Султан накроет волна тепла

Отопление поступит во все дома Нур-Султана с 23 сентября, постановление подписал аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов.

Прошлогодний отопительный сезон начался раньше планируемого срока в связи с резким похолоданием

Ранее в Нур-Султане уже подключили к отоплению ряд социальных объектов. В акимате отметили, что их готовность к предстоящему отопительному сезону составляет 100%.

Подчеркивается, что люди, проживающие в жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", часть "Агрогородка", уже могут подключиться к газу. Также ведется строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Куйгенжар", "Мичурино", "Интернациональный".

Стоит добавить, что для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города.