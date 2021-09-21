В России усилят борьбу с теневой занятостью

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина. Об этом заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, мероприятия прошло в формате видеоконференции.

Согласно проекту плана, по итогам рассмотрения данного вопроса Минтруду поручено доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями, передает

Министерство также внесет его в правительство для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.

Напомним, число россиян, занятых в неформальном секторе экономики, приблизилось к 15 млн человек во втором квартале 2021 года. Это на 11,5% (на 1,5 млн человек) больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.