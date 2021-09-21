Кремль: Турция - это партнер России

Турция является партнером России и наличие разногласий по отдельным вопросам не станет препятствием для развития отношений, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что Турция и Россия являются партнерами и "наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов".