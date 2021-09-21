Стало известно сколько россиян работают дистанционно

Опрос SuperJob показал, что сотрудники, работающие удаленно, есть в 65% организаций в Москве. Всего в России дистанционно трудятся 3 млн человек.

В Москве постоянные удаленные места имеют 42% компаний. В Петербурге таких компаний 35%, а сотрудники, работающие дистанционно есть в 59% организаций города. В Москве доля дистанционных вакансий составляет 6,8%, в Санкт-Петербурге - 5,1%.

В двух столицах на постоянный дистанционный режим работы перешел каждый пятый клиент ВТБ, в России - 13%, говорится в исследовании банка.

По данным Минтруда в 2019 году в России дистанционно работали 30 тыс человек, сейчас - 3 млн. Ожидается, что такой формат работы станет все более популярным в ближайшие годы.