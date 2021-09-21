Археологи нашли в Ассинском ущелье погребения Средневековья

В Ассинском ущелье в Ингушетии в ходе раскопок археологи обнаружили пещерные и гротовые погребения периода Средневековья, а также артефакты аланской и позднекобанской культуры.

"Территория Ассинского ущелья богата памятниками археологии. Нами был обнаружен неизученный ранее аланский катакомбный могильник, а также значительное число памятников истории, археологии, архитектуры на этой территории, в том числе погребальные памятники, представленные пещерными и гротовыми погребениями, склеповые захоронения, катакомбы - последних очень много", - рассказал заместитель руководителя Археологического центра имени Е. И. Крупнова Умалат Гадиев, передает "Это Кавказ".

Было найдено много керамики, в том числе цельный красноглиняный кувшин, а также предметы вооружения, каменные зернотерки и другие предметы. Кроме того, были найдены артефакты позднекобанской археологической культуры, относящиеся к VI-V векам до нашей эры.

"Все это говорит о том, что эта территория в древности, в Средневековье, была плотно заселена", - добавил исследователь.