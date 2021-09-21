Байден: США и Армению объединяют исторические узы
Президент США Джо Байден поздравил Армению с 30-летия независимости.
В своем послании премьер-министру республики Николу Пашиняну он отметил, что США и Армению связывают исторические узы, укреплению двусторонних отношений способствуют также 1,5 млн американцев армянского происхождения.
Байден напомнил, что в 2021 году Ереван и Вашингтон будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.
Американский лидер добавил, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Ереван в вопросе укрепления демократических институтов, борьбы с коррупцией, обеспечении верховенства закона.
Также США готовы продолжать оказывать Армении помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Вашингтон уже выделил республике более $14,2 млн, заметил Байден.
Вестник Кавказа
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