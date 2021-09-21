Блинкен поздравил Армению с 30-летием независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил поздравительное послание по случаю 30-летия независимости Армении, в котором отметил, что за последние 30 лет между США и Арменией сложились прочные партнерские отношения, основанные на правах человека, верховенстве закона и уважении демократических институтов.

"Мы ценим приверженность Армении как этим общим ценностям, так и ее международным обязательствам, которые играют жизненно важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе", - отметил Блинкен, сообщает "Арменпресс".

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию содействия сторонам в долгосрочном политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также в устранении гуманитарных последствий военных действий, включая и освобождение всех военнопленных и заложников и выяснение судеб всех без вести пропавших. Мы поздравляем Армению с этим важным днем и надеемся на укрепление наших тесных двусторонних отношений", - заключил госсекретарь США.