Каладзе оценил предстоящие дебаты между всеми кандидатами в мэры Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе приветствует проведение дебатов со всеми кандидатами в мэры.

По словам градоначальника, некоторые хотели провести дебаты только с несколькими кандидатами, однако это было бы неуважением по отношению к другим кандидатам. Он подчеркнул, что требовал, чтобы все 16 кандидатов в мэры собрались вместе и имели возможность поговорить с общественностью о нашей предвыборной программе.

"Давайте поговорим о том, кто как видит развитие города, как он представляет реализацию жизненно важных для Тбилиси проектов", - цитирует его "Грузия Online".



Напомним, дебаты между всеми 16 кандидатами в мэры Тбилиси пройдут на Первом канале Грузии 21 сентября.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. За пост столичного градоначальника поборются: Каха Каладзе (Грузинская мечта); Ника Мелия (Единое национальное движение); Тамар Кекенадзе (Третья сила); Георгий Гахария (За Грузию); Георгий Ломия (Альянс патриотов); Ана Бибилашвили (Лело); Михаил Кумсишвили (Лейбористская партия); Георгий Кутателадзе (Грузия); Теймураз Бобохидзе (Мамули); Георгий Лагидзе (Будущая Грузия); Аринзе Ричард Огбунуджу (Наша Единая Грузия); Кетеван Накашидзе (Социальная справедливость); Евгений Гвиниашвили (Социалистическая партия трудящихся); Заза Хатиашвили (Свободная Грузия); Ана Долидзе (За народ); Георгий Гачечиладзе (партия Зеленых).