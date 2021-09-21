Стало известно, будет ли в Краснодаре салют на День города

День города в Краснодаре будет отмечаться 25 и 26 сентября, кубанской столице исполнится в этом году 228 лет.

Празднование из-за пандемии не будет масштабным, в планах нет ни большого концерта, ни салюта, сообщила начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Мероприятия по случаю Дню города пройдут в библиотеках, школах искусств, Домах культуры. В творческом объединении "Премьера" пройдет мультимедийная выставка "Выход в город". "Посетить выставку может любой желающий, но предварительно надо записаться на сайте проекта", - уточнила она.

В скверах города покажут видеопрограмму "Краснодар объединяет", в парках пройдут выставки.

Светомузыкальный фонтан на Главной городской площади в честь праздника покажет новое шоу, 25 и 26 сентября оно будет начинаться в 11.00, 15.00 и 19.00.

Также в Краснодаре пройдут молодежная зарядка и пробежка по тропе здоровья, соревнования и кроссфит-тренировки, чемпионат и первенство по боксу, по боевому самбо и многое другое.