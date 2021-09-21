Экс-глава Дагестана возглавит "Единую Россию"

Бывший руководитель Дагестана Владимир Васильев может возглавить фракцию "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность", - отметил собеседник агентства.

Что касается Сергея Неверова, которые в настоящее время возглавляет партию в Думе, ему "будет предложен новым депутатским составом фракции на высокую должность".