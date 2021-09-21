В Ташкентской области может заработать филиал южнокорейского вуза

В Ташкентской области планируют открыть филиал южнокорейского вуза Hwashin Cyber University - договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров между хокимом столичной области Давроном Хидоятовым и главным специалистом Hwashin Cyber University по странам СНГ Ким Сонги.

На создание филиала будет затрачено $10 млн – на эти средства, помимо комплекса основных зданий, будут построены спортивный зал, Дворец культуры, библиотека, а также студенческое общежитие на 600 мест, - передает Podrobno.uz.

Это будет полноценный образовательный кластер со своим детским садом и школой, а к занятиям во всех этих образовательных учреждениях планируется привлечь зарубежных профессоров и преподавателей.

Также рассматривается возможность для студентов, которые будут обучаться в узбекском филиале, продолжить обучение по своим направлениям в Южной Корее.

Стороны договорились о подписании меморандума о сотрудничестве.