Грузия приступит к переговорам с ОАЭ о свободной торговле

Грузия начнет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по соглашению о свободной торговле. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, находящаяся в настоящее время с рабочим визитом в ОАЖ.

"Грузия будет одной из первых стран региона, которая начнет переговоры о соглашении о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказала Турнава после встречи в министерстве экономики ОАЭ.

По словам главы ведомства, важно, что переговоры начнутся без специального исследования. "Учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам", - цитирует ее "Грузия Online".