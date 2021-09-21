Минцифры Казахстана сменит телефонный код страны

В скором времени Казахстан перейдет на новый собственный международный телефонный код +997, который сменит прежний код +7, - сообщил сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

"Международный союз электросвязи при ООН определил новый DEF-код для Казахстана +997", - написал глава ведомства в своем аккаунте в Facebook, пояснив, что с новым кодом при звонках из республики за рубеж на телефонах иностранцев будет высвечиваться слово "Казахстан", передает ТАСС.

Для перехода на новый телефонный код уже готовятся необходимые документы - Казахстан перейдет на него с января 2023 года, однако с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года, - отметил Мусин, передает новостной портал zakon.kz.

Напомним, сейчас в Казахстане используется совместный с Россией четырехуровневый план нумерации с международным кодом +7.