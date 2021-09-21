Еще 19 179 россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили почти 19,2 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 812 человек - максимум с 26 августа.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 19 179 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 1 351 (7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 926, в Московской области - 1 101, в Петербурге - 1 060. В Ставропольском крае новых случаев 349, в Крыму - 274, в Краснодарском крае - 226, в Дагестане - 121, в Северной Осетии - 70, в Кабардино-Балкарии - 66, в Чечне - 63, в Ингушетии - 61, в Адыгее - 51, в Карачаево-Черкесии - 47.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 7 313 851 человека.

Выписаны за сутки 15 437 человек, за весь период - 6 526 111 человек.

Умерли за сутки 812 россиян с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в России достигло 199 808 человек.