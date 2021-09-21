МЧС предупреждает о сильных ливнях в Крыму

Во вторник в Крыму прогнозируются сильные ливни, объявлено штормовое предупреждение.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами - очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", - сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В отдельных районах Крыма ливни идут уже третий день.

Во вторник в регионе похолодает с плюс 23-27 до плюс 14-19, до конца рабочей недели температура воздуха в Крыму снизится еще, до 12-17 градусов.

"В последующие дни и до конца рабочей недели дожди пройдут лишь в отдельных районах. Северо-западный ветер ослабеет до 7-12 м/с", - добавили синоптики.