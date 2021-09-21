Пожар вспыхнул на рынке в Алматы
На алматинском рынке "Казына" произошло возгорание, жертв и раненых нет. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города .
В 12:20 по местному времени спасатели прибыли к месту происшествия. Было выяснено, что загорелись несколько двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв м.
Поскольку район оказался "маловодным", огнеборцы быстро организовали бесперебойную подачу воды. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 40 человек личного состава.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 12:38.
Вестник Кавказа
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