Пожар вспыхнул на рынке в Алматы

На алматинском рынке "Казына" произошло возгорание, жертв и раненых нет. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города .

В 12:20 по местному времени спасатели прибыли к месту происшествия. Было выяснено, что загорелись несколько двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв м.

Поскольку район оказался "маловодным", огнеборцы быстро организовали бесперебойную подачу воды. В тушении были задействованы 14 единиц техники и 40 человек личного состава.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 12:38.