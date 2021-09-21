Red Wings в октябре раз в неделю будет летать по маршруту Ростов - Ереван

Российская авиакомпания Red Wings в октябре начнет совершать авиарейсы из Ростова-на-Дону в Ереван и обратно, - следует из официального расписания.

Рейсы будут выполняться по понедельникам: самолет Airbus 320 вместимостью 180 пассажиров будет вылетать из донской столицы в 17:10 и приземляться в Ереване в 19:55 по местному времени (18:55 мск). Обратно лайнер отправится в 20:45 и сядет в Ростове в 21:30, - передает "АиФ-Ростов".

Помимо Red Wings из аэропорта Платов в Ереван в октябре будут летать рейсы авиакомпаний "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", Pegas Fly и "Азимут".