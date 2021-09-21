Гамкрелидзе хочет обязать медиков и педагогов вакцинироваться от коронавируса

Медицинский персонал и педагоги должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, считает главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что за обязательную вакцинацию этих категорий граждан выступает национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны, однако единого мнения по данному вопросу нет.

Гамкрелидзе заметил, что большинство населения считает, что вакцинация в Грузии должна быть добровольной.

По словам врача, до ноября в стране нужно полностью вакцинировать 40% взрослого населения, только эта мера сделает пятую волну коронавируса сравнительно мягкой. При этом темпы вакцинации в сентябре замедлились до 20 тыс доз в сутки.

"Мы очень хотели, чтобы в сентябре ежедневный показатель был 30 тысяч, в октябре тоже 30 тысяч и тогда мы бы очень хорошо встретили холодный период ноября, но, к сожалению, последние четыре дня показали, что темп вакцинации снижается. Мы всегда призывали общество к большей активности, но видно нужна более агрессивная информационная кампании. Ее никогда не бывает достаточно", - подчеркнул Гамкрелидзе.