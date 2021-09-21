Россия откроет новые рейсы в Баку

Росавиация объявила о расширении списка маршрутов в аэропорты Азербайджана, сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что авиакомпания "Сибирь" будет выполнять рейсы из Тюмени в Баку с частотой семь раз в неделю.

Помимо этого, авиаперевозчик Red Wings Airlines допущен к выполнению полетов из Махачкалы, Минеральных Вод, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Уфы и Омска в Баку с частотой один раз в неделю.

Стоит добавить, что компании Nordwind Airlines и "Икар" будут выполнять рейсы из Волгограда в Баку с частотой семь раз в неделю.