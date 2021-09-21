Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил Армению с 30-летием провозглашения независимости.

Поздравительные телеграммы российский лидер направил президенту республики Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну, уточнили в пресс-служба Кремля.

"Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - приводит пресс-служба слова Путина.

Также президент отметил, что между Россией и Арменией налажено тесное сотрудничество в различных сферах, страны конструктивно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.