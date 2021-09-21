Кубань ждут дожди, грозы, град и шквалистый ветер

Краснодарский край сегодня накроют дожди и грозы с градом и шквалистым ветром, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре будет переменная облачность, временами сильный дождь и гроза. Ветер западный, его скорость составит 4-9 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха в Краснодаре – 17-19 тепла, передает "АиФ-Юг".

В регионе также ожидается переменная облачность, пройдет сильный дождь, в отдельных районах возможен комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 тепла, лишь на Черноморском побережье воздух прогреется до 19-24 со знаком плюс.