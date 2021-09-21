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Кабардино-Балкария выбрала "Единую Россию"

Кабардино-Балкария выбрала &quot;Единую Россию&quot;

Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в Государственную думу в Кабардино-Балкарии, набрав более 79% голосов. Об этом сообщил замглавы Избиркома республики Муса Джаппуев.

"По итогам обработки 100% бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 79,20% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 16,69% голосов. Третье место у "Справедливой России – За правду", набравшей 2,90% голосов", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что явка на выборах в КБР составила 85,64%.

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Вестник Кавказа

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