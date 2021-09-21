Меликов поздравил Кадырова с победой на выборах главы ЧР

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с переизбранием на должность руководителя Чечни.

В своем поздравлении Меликов отметил, что победа Кадырова на выборах является знаком большого доверия жителей Чечни.

"Убежден, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт в совокупности с энергией и целеустремленностью будут востребованы для дальнейшей модернизации Чечни, а также реализации социально ориентированных проектов и повышения уровня жизни населения", – сказано в тексте.

Напомним, что Кадыров одержал победу на выборах главы республики, набрав 99,7% голосов.