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Меликов поздравил Кадырова с победой на выборах главы ЧР

Меликов поздравил Кадырова с победой на выборах главы ЧР

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с переизбранием на должность руководителя Чечни.

В своем поздравлении Меликов отметил, что победа Кадырова на выборах является знаком большого доверия жителей Чечни.

"Убежден, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт в совокупности с энергией и целеустремленностью будут востребованы для дальнейшей модернизации Чечни, а также реализации социально ориентированных проектов и повышения уровня жизни населения", – сказано в тексте.

Напомним, что Кадыров одержал победу на выборах главы республики, набрав 99,7% голосов.

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Вестник Кавказа

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