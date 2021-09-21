В Астрахани почтили память Владимира Меньшова

На здании Астраханского драматического театра появилась мемориальная доска Владимира Меньшова, - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Она стала данью памяти именитому земляку, народному артисту России, выдающемуся режиссеру, который был почетным гражданином Астрахани. На церемонии открытия доски присутствовало руководство региона, а родные режиссера, которые не смогли приехать на церемонию, передали теплые слова признательности и благодарности, - пишет "АиФ Астрахань".

За годы своего творчества Владимир Меньшов стал народным героем и всеобщим любимцем, а пять из более 160 созданных им фильмов вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа.

Напомним, Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.