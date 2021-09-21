В Подмосковье начался рост госпитализаций больных коронавирусом

В Московской области растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим рост госпитализации пациентов. Да, может быть не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией", - сказал он в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Ранее медики прогнозировали новую волну коронавируса в России в конце сентября.