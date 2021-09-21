В Азербайджане завершились учения "Три брата-2021" (ВИДЕО)

В Баку прошла церемония закрытия международных учений 2Три брата-2021", в которых приняли участие силы спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает Минобороны АР.

Командующий силами специального назначения Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев поздравил солдат с завершением учений.

"Участники учений успешно выполнили поставленные задачи. Убежден, что наряду с улучшением навыков вы получили возможность обменяться во время учений опытом. Совместные учения – это пример дружбы, тесного сотрудничества между нашими странами и народами. Каждый из нас испытал чувство гордости от того, что военнослужащие трех братских стран были вместе и плечом к плечу выполнили задачи учений", - сказал командующий.

С приветственным словом выступил командующий силами спецназначения ВС Турции генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан, который отметил успешное завершение военных учений.

"Существующие между нашими странами узы братства чрезвычайно крепки, и они и впредь будут укрепляться. Сотрудничество и учения между спецназовцами трех стран будут продолжены", - заявил он.

Начальник Управления безопасности и борьбы с терроризмом ВС Пакистана генерал-майор Мумтаз Гусейн подчеркнул, что для него большая часть и гордость наблюдать за совместными учениями спецназовцев Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Участники учений продемонстрировали высокий профессионализм. Задачи, поставленные в рамках учений «Три брата-2021», выполнены. Это внесет свой вклад в повышение профессионального уровня всех участников учений", - добавил начальник управления.

После выступлений участникам учений вручили памятные подарки и пожелали успехов на военной службе.

Завершилась торжественная церемония концертной программой.