Майкопские полицейские вывели из леса троих заблудившихся детей

В дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу накануне поступил звонок от оператора службы "112", который сообщил, что в лесу на окраине столицы заблудились трое несовершеннолетних детей.

"Сотрудники дежурной части оперативно направили на место происшествия ближайший наряд ППС. Ситуация осложнялась тем, что наступали сумерки, шел сильный дождь, температура воздуха снижалась, а в районе проведения поисков протекает горная река", – сообщили в пресс-службе республиканского МВД, передает "АиФ-Адыгея".

Прибывшие полицейские сориентировались на местности и, переговорив с местными жителями, организовали поиск: им понадобился всего час, чтобы найти в сумерках троих подростков и благополучно вывести их к населенному пункту.