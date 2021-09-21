В Грузии выявили почти 2,5 тыс случаев COVID-19

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 2 470 человек.

Общее число инфицированных достигло 598 396, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки вылечились от коронавируса 2 243 человека, с начала пандемии – 565 773 человек. Умерли за сутки 46 пациентов, за все время - 8 621 человек.

Показатель инфицирования за сутки составил 7,21%, за 14 дней - 7,06%.

В карантине находятся 38 человек, в стационарах наблюдается 5 231, в ковид-гостиницах остаются 996 человек.